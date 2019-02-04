طوكيو تتفهم تعليق واشنطن العمل بمعاهدة الصواريخ وتعتبره غير مرغوب فيه

طوكيو تتفهم تعليق واشنطن العمل بمعاهدة الصواريخ وتعتبره غير مرغوب فيه

اليابان – أعرب سكرتير عام الحكومة اليابانية يوسيتايد سوجا عن تفهّم بلاده لدوافع واشنطن بتعليقها العمل بمعاهدة الصواريخ المبرمة مع موسكو، مشيرا إلى قلق طوكيو عموما لتداعيات هذه الخطوة.

وأضاف: “لعبت المعاهدة دورا تاريخيا في الحد من التسلح ونعتبر إنهاء عملها، أمرا غير مرغوب فيه”.

وأشار إلى أن طوكيو “يمكنها تفهّم جوهر المشكلة التي دفعت الولايات المتحدة إلى إعلان قرارها”.

وأعلنت واشنطن على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو تعليق العمل بمعاهدة حظر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى الموقعة مع موسكو عام 1987 اعتبارا من 2 فبراير الجاري.

وقال بومبيو: “إذا لم تعد روسيا إلى الامتثال الكامل للمعاهدة في غضون ستة أشهر، سيتم إنهاء الاتفاق”.

وفي 2 فبراير، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليق موسكو التزامها بمعاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى ردا على انسحاب واشنطن منها.

المصدر: نوفوستي