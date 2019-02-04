ليبيا – وجهت عضو هيئة صياغة مشروع الدستور نادية عمران اليوم الإثنين إتهاماً للمبعوث الأممي غسان سلامة بتعمد عدم الإشارة للمشروع بوصفه الأساس الدستوري لأي انتخابات.

عمران أشارت في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا 218” إلى أن هذا التعمد يأتي في إطار أي مقابلة صحفية يجريها سلامة ويهدف لإرضاء بعض الأطراف الرافضة للمشروع.

وأكدت عمران على ضرورة دفع البعثة الأممية باتجاه طرح مشروع الدستور للاستفتاء وإفساح المجال للشعب الليبي ليقول كلمته فيه وتقرير مصيره عوضا عن البحث عن حلول واهية تزيد من عمق الأزمة الليبية، على حد قولها.