ليبيا – أكد المسؤول الإعلامي في غرفة عمليات عمر المختار القتالية عبدالكريم صبرة أمس الأحد على أنه تمت تصفية الإرهابي جابر المسماري الذي كان أحد قياديي تنظيم القاعدة ومجلس شورى ثوار درنة.

صبرة أوضح في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”بأن غرفة عمليات الكرامة الرئيسية أصدرت أوامرها لغرفة عمليات عمر المختار لتجهيز قوة لإقتحام وحسم المعركة مع الخلايا النائمة في محور وسط البلاد الذي يشمل المدينة القديمة.

وأشار صبرة إلى أن الجيش تكبد 9 قتلى حتى اللحظة في العملية الجارية بقيادة العميد سالم ارحيل آمر غرفة عمليات عمر المختار ، متوقعاً بأن تنجح قواتهم في تحرير هذا المحور في غضون اليومين المقبلين.

ولفت إلى أن الجيش تمكن من السيطرة على أماكن جديدة في محور وسط المدينة من ضمنها مقر البلدية بالكامل.

المسؤول الإعلامي بيّن أن الحياة تسير في مدينة درنة بشكل اعتيادي فالأجهزة الحكومية تقوم بدورها على أكمل وجه خصوصًا في مجالي الصحة والتعليم وجرى تفعيل أجهزة الاستخبارات والأمن الداخلي والخارجي والشرطة وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ومديرية الأمن،على حد قوله.