ليبيا – نقلت وكالة رويترز عن الجيش الفرنسي تأكيده بأن مقاتلات فرنسية قصفت أهدافا في شمال تشاد يوم أمس الاحد لدعم الجيش التشادي عندما كان يشتبك ويتصدى لقافلة مقاتلين متمردين عبروا الحدود من ليبيا.

وقالت القوات المسلحة الفرنسية اليوم الاثنين فى البيان الذي نقلته رويترز وترجمته صحيفة المرصد :

“تدخلت دورية جوية تابعة للجيش الفرنسي عبر تشكيل طائرات ميراج 2000 بالاشتراك مع الجيش التشادي في شمال تشاد لضرب رتل مكون من 40 شاحنة صغيرة يستقلها متمردين كانوا قد تسللوا إلى عمق الأراضي التشادية من ليبيا .”

وأضاف الجيش الفرنسي بأن “هذا التدخل جاء بناءً على طلب رسمي من السلطات التشادية وبتنسيق معها وساعدها في إعاقة هذا التقدم العدائي داخل أراضيها “.

وهذه هي المرة الأولى التي تضرب فيها القوات الفرنسية أهدافًا لدعم الجيش التشادي منذ أن قامت حركة تمرد من مقرها في جنوب ليبيا بزيادة نشاطاتها العام الماضي.

وتأسست حركة التمرد ، مجلس القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية (CCMSR) ، في عام 2016 وخاضت القوات التشادية عدة حروب معها بالقرب من الحدود الليبية منذ أغسطس ويقيم زعيم هذه الحركة تيمان آرديمي فى قطر.

وتقول الجماعات المتمردة إن لديها عدة آلاف من المقاتلين فى ليبيا وإن هدفها هو الإطاحة بالرئيس إدريس ديبي الذي سيطر على تشاد عام 1990 بعد الإطاحة بالرئيس حسين حبري .

وفى الجانب الآخر ، كثف الجيش الليبي من حملته داخل الأراضي الليبية على المعارضة التشادية التي خاض معها معركة دامية يوم الجمعة الماضية سقط فيها عشرات القتلى من المتمردين وفقد فيها الجيش أربعة عناصر .

كما أن قيادات عسكرية رفيعة أكدت لـ المرصد بأن القائد العام للمعارضة التشادية المتمرد محمد حكيمي المدرج على قوائم المطلوبين للنائب العام فى طرابلس يقود المعارك بنفسه ويتواجد فى مناطق بمحيط جنوب سبها .

وتحاول عناصر ليبية متورطة مع هذه العصابات التشادية وضع العملية العسكرية فى الجنوب فى غير إطارها الصحيح على أنها عملية إبادة ضد مكونات ليبية وسط دعم إعلامي مكثف لهذه الادعاءات من قناة الجزيرة فى الدوحة حيث يقيم زعميم المعارضة ” تيمان آرديمي ” .

ومن جهته أكد الجيش بأنه لا ينحاز لمكون بعينه فى الجنوب ضد آخر مؤكداً بأن القبائل لديه فى خانة تقدير واحدة بما فى ذلك” قبائل التبو الليبية التي كان لها دور وطني فى كل مراحل التاريخ الليبي ” وفقاً لما جاء على لسان المتحدث الرسمي عميد أحمد المسماري .

المصدر : رويترز + المرصد – خاص