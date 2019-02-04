“فوتسي راسل” و”ناسداك دبي” تطلقان عقودًا على مؤشرات الأسهم السعودية

“فوتسي راسل” و”ناسداك دبي” تطلقان عقودًا على مؤشرات الأسهم السعودية

دبي – أعلنت بورصة ناسداك دبي، الإثنين، توقيع اتفاقية مع فوتسي راسل (المزود العالمي للمؤشرات)، لترخيص تداول العقود المستقبلية على مؤشرات الأسهم السعودية.

وحسب بيان البورصة المالية العالمية، سيتم إصدار العقود المستقبلية في ناسداك دبي كأولى منتجاتها التابعة للترخيص الممنوح لها، على مؤشر فوتسي السعودية، خلال وقت لاحق، فبراير الجاري.

وأعلنت مجموعة “فوتسي راسل”، في مارس/ آذار 2018، انضمام البورصة السعودية إلى مؤشرها العالمي للأسواق الناشئة، اعتبارا من الشهر المقبل.

ويشمل مؤشر فوتسي السعودية 46 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية (تداول) تتضمن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ومصرف الراجحي.

وأوضح البيان أن العقود المستقبلية التي سيتم إصدارها في الشهور المقبلة بموجب الترخيص، سيكون الهدف منها توسعة الخيارات الاستثمارية وجذب المشاركين في السوق، على المستويين العالمي والإقليمي.

وتابع: “الاتفاقية تستهدف أيضا جذب الصناديق المتعددة، التي تستخدم مؤشرات فوتسي راسل كمؤشرات معيارية للاستثمار في الأسهم السعودية”.

و”فوتسي راسل” تشغل العديد من المؤشرات العالمية للأسواق الصاعدة والمتقدمة، التي يعتمد عليها مديرو الصناديق الاستثمارية العالمية، لتحديد حجم استثماراتهم في الأسواق المختلفة.

أما “ناسداك دبي” التي تقدم خدماتها للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا، مملوكة لشركة سوق دبي المالي بمقدار الثلثين، في حين تملك بورصة دبي ثلث الأسهم.

الأناضول