إسبانيا – تضاربت الأنباء بشأن مشاركة نجم برشلونة، ليونيل ميسي، أمام ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا، بعد إصابته في مباراة فالنسيا (2-2) في المرحلة الـ22 من الليغا.

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية، عن قرار جديد من نادي برشلونة، يتعلق بحالة الأسطورة الأرجنتينية، الذي كان من المنتظر أن يخضع لفحص طبي اليوم، لكن شعور اللاعب بآلام، جعل المسؤولين في الفريق يؤجلون حسم قرارهم.

وذكرت الصحيفة أن أطباء الفريق قرروا تأجيل الكشف الطبي لمدة 24 ساعة، وستبقى مشاركة ميسي في مباراة الأربعاء أمام الريال محل شك حتى اللحظات الأخيرة، قبل إعلان القائمة النهائية للبلوغرانا لمواجهة الميرينغي، وفي حال تأكيد الأطباء جاهزية ميسي، سيكون على إرنستو فالفيردي، المدير الفني للبارسا، التحدث مع النجم الأرجنتيني، واتخاذ القرار النهائي حول مشاركته من عدمها في لقاء الكلاسيكو.

وسيقام ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين الغريمين على ملعب “كامب نو” معقل الفريق الكتالوني، على أن تقام مباراة الإياب في ملعب سانتياغو بيرنابيو معقل الفريق الملكي في الـ27 من الشهر الجاري.

وسيلتقي الفريقان مجددا في الثالث من مارس المقبل، في الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

المصدر: وكالات