قرقاش..شتّان بين من يستضيف أصحاب فتاوى الإرهاب ومن يستقبل بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر

قرقاش..شتّان بين من يستضيف أصحاب فتاوى الإرهاب ومن يستقبل بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر

ابوظبي – أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن بلاده باستضافة شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان، إنما تتميز عمّن يستقبل “مفتي العنف والإرهاب”.

وعلّق قرقاش امس عبر تغريدات نشرها في حسابه في “تويتر” بمناسبة زيارة البابا فرانسيس، وشيخ الأزهر أحمد الطيب إلى الإمارات بالقول إن هناك فارقا كبيرا بين من يستضيف مفتي العنف والإرهاب ويصدر فتاوى تبرر استهداف المدنيين، ومن يستضيف بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر في حوار المحبة والتواصل.

واعتبر قرقاش أن لزيارة البابا فرانسيس وشيخ الأزهر قيمة إنسانية عظيمة تضيف بها الإمارات صفحة جديدة في تاريخ التآخي والتسامح بين البشر باختلاف دياناتهم وثقافاتهم.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي