لافروف: لا يمكن الحوار مع طوكيو حول معاهدة السلام بدون الإقرار بسيادة موسكو على الكوريل

لافروف: لا يمكن الحوار مع طوكيو حول معاهدة السلام بدون الإقرار بسيادة موسكو على الكوريل

بشكيك – أوضح وزير الخارجية سيرغي لافروف، إنه من المستحيل تنظيم حوار حول معاهدة السلام بين روسيا واليابان، بدون اعتراف طوكيو بالسيادة الروسية على جزر جنوب الكوريل .

وأضاف لافروف، في كلمة أمام طلاب الجامعة السلافية الروسية – القرغيزية في بشكيك اليوم: “نود أن يؤكد جيراننا اليابانيون بدقة، ما هو واضح جدا – وبالذات الإقرار بنتائج الحرب العالمية الثانية، والاعتراف الكامل واحترام سيادة روسيا، بما في ذلك على جزر (جنوب كوريل). بدون ذلك، لا يمكن تنظيم أي حديث”.

يشار إلى أن العلاقات بين روسيا واليابان، تتطور بشكل ملحوظ رغم قضية الجزر التي تعكر صفوها، حيث تدعي طوكيو ملكيتها لجزر الكوريل الجنوبية الأربع، بموجب اتفاق التجارة الثنائية لعام 1855، ولكنها باتت تابعة لروسيا نتيجة الحرب العالمية الثانية.

وجعلت طوكيو من عودة الجزر، أحد شروط معاهدة السلام مع روسيا، والتي لم توقع منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث أن موقف موسكو يتمثل بأن جزر الكوريل الجنوبية، كانت في الواقع جزءا من الاتحاد السوفيتي السابق منذ نهاية الحرب، وأن السيادة الروسية عليها مسجلة ضمن مواثيق القانون الدولي، بحيث لا يمكن لأحد التشكيك في مصداقيتها.

المصدر: وكالات