ليبيا – شرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس الأحد في توزيع عقار Glucantime المعالج لمرض القرحة الشرقية “اللشمانيا”.

المركز أوضح عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك”بأن العقار المعالج لمرض اللشمانيا تم توريده من قبل منظمة الصحة العالمية بعد صدور الإفراج الفني من مركز الرقابة على الاغذية والأدوية.

وأضاف المركز بأنه تم تسليم الاحتياج المبدئي للعيادة المرجعية لمرض اللشمانيا بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض طرابلس وعيادة الجلدية بمستشفى الحرابة العام ، لافتاً إلى أن عملية التوزيع ستستمر على باقي العيادات المختصة بكافة المناطق خلال الأيام القادمة.