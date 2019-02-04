تركيا – جذب المهرجان الدولي للمصارعة التركية فوق الثلج، في نسخته الـ 24، اهتمام الكثير من الزوار المحليين والأجانب، في ولاية أرتفين التركية.

وشارك في المهرجان 154 متسابقًا ورياضيًا من مختلف الدول الأجنبية بينها إيران، وجورجيا، وأوكرانيا، وأذربيجان، فضلا عن تركيا.

وأوضح موسى غوك طاش، قائمّقام قضاء “شاوشات” التابعة للولاية، أن أرتفين تعتبر المكان الوحيد في العالم الذي ينظم مهرجانًا خاصًا لرياضة المصارعة فوق الثلج.

وأوضح أن تاريخ هذه الرياضة يرجع لقرون طويلة مضت، وأن الولاية تولي أهمية كبيرة للحفاظ على هذه الرياضة ونقلها للأجيال القادمة.

وأشار غوك طاش، أن المتسابق التركي كنان كور، نال لقب البطولة في المهرجان، وتم توزيع الجوائز على المتسابقين بقيمة بلغت 60 ألف ليرة تركية (11.5 ألف دولار).