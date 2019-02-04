ليبيا – عقد خلال اليومين الماضيين الإجتماع الـ (49) للمدراء العامين لجمارك إقليم منطقة شمال إفريقيا والذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة وكان علي رأس الوفد الليبي مدير عام مصلحة الجمارك العميد طارق عبد الكريم الفقي.

العميد الفقي إلتقى بحسب المكتب الإعلامي التابع للمصلحة برئيس المنظمة العالمية للجمارك على هامش الاجتماع وتباحثا خلاله سبل دعم مصلحة الجمارك الليبية من النواحي التدريبية والدعم اللوجستي للمصلحة.

وإجتمع أيضاً مع مدير عام الجمارك المصرية حيث تطرقا إلى السماح بدخول سيارات الإسعاف الليبية للجانب المصري من غير عراقيل وآليات نقل الفواكه والخضروات المستوردة من مصر بما يكفل بقائها في ظروف ملائمة كما تم مناقشة الاتفاقات المبرمة بين البلدين ومستحقات الطرف المصري.

وعلى هامش الاجتماع التقى الفقي كذلك مع مدير عام الجمارك الأردنية لمناقشة سبل الاستفادة من خبرات الجانب الأردني في مجال ميكنة الاجراءات الجمركية.