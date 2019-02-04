إستونيا – تشارك مقاتلات ألمانية من طراز Eurofighter Typhoon في مناورات للناتو تتدرب فيها القوات المشاركة على حماية المجال الجوي لدول البلطيق.

وستنفذ الطائرات الحربية طلعات تدريبية على ارتفاعات منخفضة لا تزيد عن 500 قدم (152 مترا) وبعيدا عن المراكز السكنية في سماء إستونيا خلال الأيام الخمسة القادمة.

دول البلطيق، وهي لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، لا تملك طائرات حربية تسمح لها بتسيير دوريات جوية، ولكن بعد انضمامها إلى الناتو عام 2004، عهدت حماية أجوائها لبعض دول في الحلف.

وتنتشر طائرات الناتو في مطار زوكياني في ليتوانيا وفي القاعدة الجوية إماري في إستونيا.

المصدر: topcor.ru