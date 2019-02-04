ماليزيا – يبدأ السباق للانضمام إلى النخبة الآسيوية في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، يوم الثلاثاء، حيث يلتقي الوحدات الأردني مع ضيفه الكويت الكويتي على ستاد الملك عبدالله في عمان ضمن المرحلة الأولية الأولى.

مع تأكيد 32 فريقاً لأماكنهم في دور المجموعات، ستشهد الأدوار التمهيدية تواجد 27 نادياً طموحاً لكرة القدم في آسيا يمثلون 22 اتحاداً وطنياً، ستتنافس على المقاعد الثمانية المتبقية في دور المجموعات.

وفي باقي مباريات المرحلة يوم الثلاثاء أيضاً يلتقي فريق سيريز نيغروس من الفلبين مع يانغون يونايتد من ميانمار على ستاد بانا-أد بارك، في حين يستضيف فريق هوم يونايتد السنغافوري نظيره بيرسيجا جاكرتا الإندونيسي، على ستاد جالان بيسار.

وتبدأ الجولة الثانية من الجولة الأولية في 12 شباط، حيث يستضيف باختاكور الأوزبكي على ملعبه نظيره نادي القوة الجوية العراقي بطل كأس الاتحاد الآسيوي ثلاث مرات متتالية، والذي سيكون أول نادٍ عراقي يشارك في بطولة الأندية الأهم في آسيا منذ عام 2008.

ويبدأ الفائز باللقب في العام الماضي كاشيما انتليرز الياباني الذي تغلب على بيرسبوليس الإيراني في النهائي، مبارياته من خلال الدور التمهيدي الأخير في 19 شباط.

و تطورت منافسات دوري أبطال آسيا بشكل متصاعد في السنوات الأخيرة، واليوم تعتبر واحدة من أفضل بطولات الأندية القارية في عالم كرة القدم. ومن المتوقع أن تستمر نسخة 2019 في هذا الاتجاه، مع تضاعف إجمالي بدلات السفر من 4.2 مليون دولار أمريكي في عام 2018 إلى 8.4 مليون دولار.

وقد أعرب داتو وندسور جون، أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن سعادته لرؤية بطولة دوري أبطال آسيا تنمو من حيث المكانة والجودة على مرّ السنين.

وقال: “دوري أبطال آسيا هو واحد من أبرز البطولات على مستوى الأندية في العالم. حيث أن بطولة دوري أبطال آسيا تجسد طموحتنا من خلال رؤية ورسالة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في توفير فرصة لأندية كرة القدم في آسيا لعرض موهبتها التي لا يمكن إنكارها، في الوقت الذي تقدم فيه منصة لنجوم للتألق”.

وأضاف: “أنا واثق من أن دوري أبطال آسيا 2019 سيواصل إثارة وتصوير خيال مشجعي كرة القدم من جميع أنحاء العالم، حيث تُعد الزيادة في إجمالي بدلات السفر إحدى الطرق العديدة التي نأمل أن تدعم أكثر وأن تبرز أفضل ما في الفرق”.