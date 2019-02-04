وتوقف مسلسل الانتصارات المتتالية لبرشلونة عند ثمانية، منذ أن تعادل في المرحلة الـ13 على أرض أتلتيكو مدريد الذي ستكون الفرصة متاحة أمامه لتقليص الفارق الذي يفصله عن حامل اللقب إلى ثلاث نقاط فقط، في حال فوزه الأحد خارج ملعبه على ريال بيتيس.

وافتتح “الخفافيش” التسجيل في الدقيقة 24 إثر هجمة مرتدة، بعد خطأ من دانيال باريخو على ميسيتغاضى عنه الحكم، فوصلت الكرة الى رودريغو مورينو الذي مررها للفرنسي كيفن غاميرو، فأودعها الأخير شباك الألماني مارك اندريه تير شتيغن.

وتعقدت مهمة النادي الكاتالوني، إذ تلقت شباكه هدفا ثانيا هذه المرة من ركلة جزاء تسبب بها سيرغي روبرتو بإسقاطه دانيال باريخو داخل المنطقة، نفذها الأخير بنجاح في شباك تير شتيغن (32).

لكن برشلونة تمكن من العودة إلى أجواء اللقاء من ركلة جزاء انتزعها البرتغالي سيميدو من أنتونيو لاتوري غرويسو ونفذها ميسي بنجاح (39).

وبقيت النتيجة على حالها لما تبقى من الشوط الأول، ثم نجح ميسي في إدراك التعادل (64) من تسديدة من مشارف المنطقة، ليجد طريقه إلى الشباك للمباراة التاسعة تواليا في جميع المسابقات (12 هدفا في هذه السلسلة)، رافعا رصيده إلى 21 هدفا في 20 مباراة خاضها في “الليغا” هذا الموسم، و29 من أصل 27 مباراة في جميع المسابقات.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد النادي الكاتالوني إلى النقطة 50 في المركز الأول، فيما يصعد فالنسيا للمركز السابع بـ30 نقطة.