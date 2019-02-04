ليبيا – كشف ابن العقيد الراحل معمر القذافي هانيبال القذافي على ظروف احتجازه في لبنان ، داعياً الأمم المتحدة إلى إرسال فريق طبي للوقوف على حالته.

هانيبال القذافي أكد في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية على أن ظروف احتجازه في لبنان “غير لائقة” حيث يعاني من مشاكل صحية عديدة ولا يعلم شيئاً عن أوضاع عائلته.

وأضاف: “وضعي الصحي غير جيد إذ أعاني من عدة متاعب بينها أزمة صدرية وعدم القدرة على التنفس جيداً وألم في أسفل الظهر واحتكاك في الركب والمفاصل ومشاكل جلدية وذلك بسبب عدم تعرضي للشمس كذلك لدي كسر في أنفي وكدمات في رأسي بسبب الضرب الذي تعرضت له أثناء خطفي من سوريا إلى لبنان وألم في رجلي اليسرى حيث لا استطيع السير عليها بشكل جيد”.

وأكد على عدم تواصله مع أي إعلام أو صحافة وأي شخص يقوم بزيارته يمنع من الدخول إلى لبنان في الزيارة المقبلة، وحول ظروف زوجته وأولاده الذين ما زالوا في سوريا قال إنهم لم يتمكنوا من زيارته بعد.

ختاماً أعرب عن تطلعه إلى دور أكبر من قبل روسيا كدولة عظمى في مثل هذه القضايا الإنسانية التعسفية ، شاكراً المجهودات المبذولة لإطلاق سراحه من الخاطفين.

يشار إلى أن “سبوتنيك” أرسلت الأسئلة إلى هنيبال القذافي في سجنه وتلقت الأجوبة منه عبر موكلته ريم يوسف الدبري.

وكان نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف أكد مؤخراً أن بلاده تتواصل مع الأطراف اللبنانية من أجل إنهاء حبس هنيبال القذافي “غير المنطقي” في لبنان.

كما قال بوغدانوف في تصريح خاص لـ”سبوتنيك”: “نعرف إن هانيبال القذافي في سجن لبناني ولكن لا يوجد عليه حكم محكمة برأيي الخاص هذا أمر غير طبيعي خصوصاً أنه جرى خطفه حين كان في سوريا وهذا أمر قبيح لذلك وجوده في السجن أمر غير منطقي ونرغب بوقف هذه المعاناة”.