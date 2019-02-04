ونزل السعر الفوري للذهب 0.4 بالمئة إلى 1313.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0552 بتوقيت غرينتش بعدما سجل أعلى مستوى منذ 26 أبريل عند 1326.30 دولار يوم الخميس الماضي.

وهبط الذهب في التعاملات الأميركية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1317.3 دولار للأوقية.

ويقترب الدولار الأميركي من أعلى مستوى في أسبوع مقابل الين بفضل بيانات الوظائف الأميركية القوية، وفقا لوكالة “رويترز”.

ورغم الدلائل على قوة الاقتصاد، فثمة توقعات واسعة النطاق بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مستقرة هذا العام، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تنامي المخاوف بشأن النمو العالمي ولاسيما في الصين وأوروبا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير على البلاديوم في المعاملات الفورية حيث سجل 1350 دولارا للأوقية.

وانخفض كل من الفضة والبلاتين 0.6 بالمئة لتسجل الفضة 15.80 دولار للأوقية والبلاتين 817 دولارا.