كوبا – أعلن وزير الصحة العامة في كوبا خوسيه إنخيل ميراندا أن حصيلة ضحايا الإعصار العنيف الذي ضرب العاصمة الكوبية هافانا، قد بلغت 6 قتلى فضلا عن المصابين.

وقال انخيل ميراندا لوسائل الإعلام: “بكل حزن، توفي شخصان كانا ضمن 13 جريحا في حالة خطرة”، وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى سقوط 4 قتلى.

وفي 27 يناير الماضي، اجتاح إعصار عنيف تشكل في خليج المكسيك وصنف من الدرجة الرابعة، غربي كوبا برياح عاتية بلغت سرعتها 100 كم في الساعة.

وكان الإعصار الأقوى من نوعه الذي يضرب كوبا في 80 عاما، حسب خبراء في هيئة الأرصاد الجوية.

وشق الإعصار طريقه لمسافة 11.5 كيلومتر عبر هافانا لمدة 16 دقيقة واتسع محيطه ليصل إلى كيلومتر في بعض مراحل اجتياحه.

وتناثر الحطام في شوارع الأحياء الأكثر تضررا في هافانا، ولاسيما في شرق ووسط العاصمة، كما اقتلعت الريح الأشجار وأعمدة الكهرباء، وانقطعت مياه الشرب عن بعض المناطق.

المصدر: وكالات