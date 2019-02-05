أردوغان: صبرنا سينتهي ما لم يتم إخراج الإرهابيين من منبج قربيا

أردوغان: صبرنا سينتهي ما لم يتم إخراج الإرهابيين من منبج قربيا

تركيا – اكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن لم يتم إخراج الإرهابيين من مدينة منبج السورية، في غضون الأيام القليلة المقبلة، فإن صبر أنقرة سينتهي.

تصريح أردوغان هذا، جاء في خطاب ألقاه أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان التركي في العاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أن الأوضاع الراهنة في شرق الفرات ومنبج، على رأس أجندة تركيا.

وجدد إصراره على ضرورة أن تكون المنطقة الآمنة المزمعة في سوريا تحت سيطرة تركيا.

وأكد احترام بلاده لوحدة أراضي سوريا وحق شعبها في تقرير مستقبله.

وأشار في هذا السياق إلى أن تركيا تدعم بكل صدق مسيرتي إعداد دستور جديد وإجراء انتخابات حرة في سوريا.

وتعليقا على مستجدات الأوضاع في سوريا، قال الرئيس التركي: “لا يمكن للتهديدات بما في ذلك العقوبات، أن تحيّدنا عن طريقنا”.