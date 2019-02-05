وبحلول الساعة 05:51 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب قد ارتفع 0.3 بالمئة إلى 1315 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 29 يناير عند 1308.20 دولار في آخر جلسة.

وقد ارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة إلى 1319.10 دولار للأوقية، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وزاد البلاديوم 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1367.50دولار للأوقية. وارتفعت الفضة 0.4 بالمئة مسجلة 15.91 دولار في حين استقر البلاتين عند 817.50 دولار.