ألمانيا – أعلنت شركة الطيران الألمانية “جيرمانيا”، الثلاثاء، إفلاسها، والبدء بوقف فوري لأنشطتها وعملياتها، بعد فشل جهود توفير السيولة لتلبية النفقات المترتبة عليها.

وقال “كارستن بالكي”، المدير التنفيذي لـ “جيرمانيا”، التي تملك 30 طائرة، في بيان، إن “الشركة تَبَقَّى لها فقط خيار الإعلان عن الإفلاس، بعد محاولات توفير السيولة.. نأسف لعواقب هذه الخطوة على موظفينا”

وقدم “بالكي”، اعتذاره للمسافرين الذين كان مقررا سفرهم الثلاثاء، قبل الإعلان عن إشهار الإفلاس والوقف الفوري للأنشطة والعمليات التشغيلية.

ودفع هبوط أسعار صرف اليورو مقابل الدولار، وارتفاع أسعار وقود الطائرات، إضافة للمنافسة في القطاع، إلى إعلان الشركة إفلاسها وعجزها عن دفع أجور موظفيها عن يناير/ كانون الثاني الماضي.