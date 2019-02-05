الاقتصاد الروسي يحقق نموا في 2018 أفضل من المتوقع

الاقتصاد الروسي يحقق نموا في 2018 أفضل من المتوقع

روسيا – أظهرت بيانات رسمية، أن الاقتصاد الروسي سجل نموا خلال 2018 بلغ 2.3%، متجاوزا بذلك توقعات الحكومة الروسية وصندوق النقد الدولي.

ووفقا للتقديرات الأولية لهيئة الإحصاء الروسية “روستات” فإن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي ليست أفضل من أداء الاقتصاد الروسي في 2017 فحسب، بل أفضل من توقعات وزارة التنمية الاقتصادية (2%) وصندوق النقد الدولي (1.7%).

وذكرت “روستات” أن إجمالي الناتج المحلي الروسي خلال العام الماضي بلغ 103.626 تريليون روبل، مدعوما بتحسن قطاع الفنادق والمطاعم في ظل بطولة كأس العالم التي استضافتها روسيا في صيف 2018.

وعاد الاقتصاد الروسي إلى النمو في 2017 بعد سنتين من الركود بسبب العقوبات التي فرضت ضد موسكو، وهبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأعلن وزير التنمية الروسي مكسيم أوريشكين، خلال مشاركته في منتدى “دافوس” في سويسرا، أن الاقتصاد الروسي من المتوقع أن يسجل نموا في 2018 بنسبة 2%.

المصدر: وكالات