الجزائر – تتجه الجزائر إلى إدخال تعديلات على قانون المقايضة، الصادر في ستينيات القرن الماضي، يسمح لتجار عدة ولايات جنوبي البلاد، بممارسة التجارة مع نظرائهم في دولتي مالي والنيجر، دون سداد تعرفة جمركية.

وما بين دعم الصناعات المحلية، وتطوير المبادلات التجارية مع جيرانها الأفارقة، وتخفيف الضرر الناجم عن تراجع عائدتها من النفط، تأتي الخطوة الجزائرية لتعديل القانون، حسب خبراء اقتصاديين.

والولايات الحدودية الجنوبية التي يسمح لتجارها بتبني نظام المقايضة، هي “تمنراست” و”إليزي” و”تندوف” و”أدرار”.

ويقضي القانون في نسخته الحالية باستخدام نظام المقايضة (تبادل سلع بسلع) في التبادل التجاري بين الجزائر من جهة وكل من مالي والنيجر من جهة ثانية. أما السلع التي يتم تبادلها في إطار القانون فتشمل حصول الجزائر على منتجات زراعية ومواشي من البلدين الإفريقيين مقابل منحهما سلع جزائرية تشمل التمور والفواكه والخضر والمعجنات الغذائية والدهون والزيوت وبعض مواد البناء والتبغ.

عيدي سيد أحمد (جزائري)، وهو صاحب شركة استيراد وتصدير تعمل بالمقايضة في ولاية تمنراست (جنوب)، المتاخمة للحدود مع النيجر أوضخ للأناضول أن “العمل بقانون المقايضة بدأ في 1968، وأدخلت الحكومة عليه تعديلات عامي 1994 و1999”.

وذكر أن القانون ينص على أن السلع المستوردة في إطار تجارة المقايضة لا يجوز أن تنتقل إلى خارج الولايات المعنية، وبقي القانون ساري المفعول إلى اليوم.

ووفق بيان أصدرته وزارة التجارة الجزائرية، في 7 يناير/ كانون الثاني 2019، تشمل التعديلات المنتظر إقرارها في القانون ضم موريتانيا إلى الدول المسموح بالمقايضة معها، إضافة إلى توسيع السلع الجزائرية المستخدمة في المقايضة لتضم منتجات صناعية.

وحسب خبراء اقتصاديين، فإن التعديلات المقترحة على القانون تأتي في إطار عزم السلطات الجزائرية رفع المبادلات التجارية مع موريتانيا ومالي النيجر.

إذ أن التبادل التجاري مع تلك الدول لا يزال دون المأمول؛ فالجزائر تستورد منها سنويا منتجات بقيمة 603 ملايين دينار (5 ملايين دولار) سنويا؛ حسب وزير التجارة الجزائري السعيد جلاب.

ومطلع 2019، صدرت الجزائر شحنة أسمنت للمرة الأولى إلى النيجر؛ ما يؤكد على نية الحكومة تطوير المبادلات التجارية مع الدول الإفريقية المجاورة من أجل خلق أسواق جديدة للصناعات المحلية.

الأناضول