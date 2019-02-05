ليبيا – قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي أمس الإثنين إن الهيئة قيدت المخالفات والتجاوزات وتم التحقيق مع عدد من المسؤولين حول التجاوزات الحاصلة.

الحاسي تطرق في مداخلة مع برنامج “LIVE” على قناة “218 NEWS” إلى تقرير هيئة الرقابة في البيضاء لعام 2017 والذي كشف عن تجاوزات إدارية ومالية تقدر بملايين الدنانير ، مضيفاً أن التقرير قابل لردود مجلس الوزراء والجهات التي تم تقييد الملاحظات ضدها.

وبشأن القضايا الواقعة، أوضح الحاسي أنه تمت إحالة التجاوزارت للجهات المختصة ليتم معاقبة المتهمين وفق القوانين ، مشيراً إلى أن جميع المسؤولين خاضعون للمساءلة غير أن الانقسام أدى إلى إضعاف الجهات الرقابية ولا يوجد تعاون معها من أي جهة.

وبخصوص إيقاف وزير الحكم المحلي في الحكومة المؤقتة ، بيّن الحاسي أنه تم إيقافه للتحقيق كإجراء احتياطي في عدد من القضايا المقيدة والواردة من هيئة الرقابة الإدارية المختصة بمتابعة الوزارة.

رئيس الهيئة كشف أن تقرير 2018 ماثل أمام لجنة الإعداد لوضع كافة الملاحظات وسيكون جاهزا في أواخر مارس العام الحالي.