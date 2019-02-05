ليبيا – بحضور المبعوث الأممي غسان سلامة ، ألقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الثلاثاء كلمة في الاجتماع الخاص بإطلاق خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا لعام 2019 .

وخلال كلمته ، تطرق السراج إلى الأحداث فى المنطقة الجنوبية مؤكداً بأن ما تعرض له الجنوب وما يمر به حالياً يدعو إلى تكاتف جميع الجهود لإخراجه من محنته ، فى إشارة للتطورات التي أعقبت عملية الجيش هناك ضد عصابات المعارضة التشادية .

وقال السراج : ” لقد عملنا وما زلنا نعمل على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والدخلاء على الوطن، وفي الوقت ذاته لن نسمح بأن يصبح الجنوب ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو مدخلاً للفتنة بين المكونات التي تشكل نسيجه الاجتماعي، ونؤكد للجميع بأنه لن يكون هناك حلاً عسكرياً للأزمة الراهنة “. فى إشارة أخرى منه لرفضه عمليات القوات المسلحة فى المنطقة .

ويأتي هذا التصريح الذي خلى من الإشارة بوضوح لقضاء الجيش على حوالي 100 عنصر من المعارضة التشادية فى وقت أكدت فيه مصادر مقربة من الرئاسي صدور قرار وشيك من السراج بتعيين الفريق علي كنه آمراً للمنطقة العسكرية الجنوبية التابعة له .

المرصد – متابعات