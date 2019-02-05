ليبيا – أعتبرت المنطقة العسكرية الغربية التابعة للمجلس الرئاسي بقيادة أسامة جويلي في بياناً لها اليوم الثلاثاء أن ما حدث من اشتباكات الأيام الماضية في الجنوب هو فرض لسياسة الامر الواقع واجهاض للحلول السياسية على حد زعمها، مدعيةً بأنه قد شارك في القتال مع وحدات الجيش في منطقة غدوة تشكيلات مسلحة من المعارضة السودانية وصاحب هذه العمليات قصف للطيران .

المنطقة العسكرية الغربية التابعة للرئاسي أكدت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه على ضرورة مكافحة الإرهاب والجريمة وطرد الجماعات المسلحة الأجنبية بمختلف انتماءاتها.

ونبه الببان بأن ما يحدث حالياً وفي حالة استمراره سيؤدي الى اتساع نطاق القتال وانتشاره في مناطق أخرى وإلى سقوط الآف القتلى والجرحى وإيقاظ الفتنة التي اندملت جراحها وتلاشي الأمل في الحلول السياسية.

وأعربت المنطقة العسكرية الغربية عن أملها بأن يتقي أعضاء مجلس النواب الله في أمانتهم وأن يتوافقوا فيما بينهم لإنجاز الاستحقاقات المطلوبة للاستفتاء على الدستور وتوحيد البلاد وتحقيق الاستقرار.