ليبيا – أجرى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق عبدالرازق الناظوري أمس الإثنين زيارة لوزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف بمكتبه في ديوان وزارة الداخلية بمدينة بنغازي .

الفريق الناظوري أبدى بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية دعمه الكامل لجهود وزارة الداخلية في بسط الأمن بكافة ربوع البلاد،مرحبا بنتائج خطتي تأمين مدينتي بنغازي ودرنة من قبل الوزارة.

وبدوره ،أبدى وزير الداخلية شكره لرئيس الأركان العامة لزيارته الكريمةحيث أطلعه على نتائج الزيارة التي أجراها لمدينة سبها وكافة مستجدات الوضع الأمني.