ليبيا – ندد المجلس الإجتماعي لقبائل مدينة سبها المشكل بأعضاء من مختلف مكونات المدينة بالبيان الصادر اليوم الثلاثاء عن المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوفاق واصفاً إياها بالحكومة غير الدستورية .

وفى بيان تلقته المرصد من الشيخ حامد أحمد الحضيري رئيس المجلس ، فقد نددت قبائل سبها ببيان المنطقة العسكرية الغربية وإدانتها للعملية العسكرية التي وصفها البيان بالشريفة والتي أطلقتها القوات المسلحة الليبية فى الجنوب ضد عصابات الإرهاب والجريمة والمرتزقة .

وأضاف البيان : ” فى الوقت الذي باتت تشهد فيه مدينة سبها ظروفاً أمنية ممتازة إفتدقتها منذ سنوات فيما تسعى الحكومة المؤقتة لتوفير الخدمات العاجلة لأهلها وقد تحققت إنفراجة على مختلف الصعد ، يفاجئنا السيد أسامة جويلي بهذا البيان الذي يوجه فيه إتهامات للجيش ما أنزل الله بها من سلطان ” .

وتابع : ” إن إتهامات السيد جويلي للقوات المسلحة مرفوضة جملة وتفصيلاً كما إننا نحذره من مغبة أي عمل عسكري تفوضه به حكومة الوفاق هو أو غيره للتحرك نحو الجنوب وتعكير صفو الأجواء خدمة للأجندة الإستعمارية المشبوهة وندعو كافة أبنائنا للنفير والتصدي لأي تحرك من هذا النوع إن وقع لاسمح الله ” .

وأكد البيان على عمق الأواصر التاريخية بين مختلف قبائل فزان وقبائل الزنتان التي وصفها المجاهدة وقتل : ” لكننا نحمل قبائل الزنتان وبمختلف تركيباتها مسؤولية أي تحرك عسكري طائش يقوم به السيد الجويلي أو أي قوات معه وسنعتبر تحركه إعلان حرب أهلية على فزان لنصرة الجماعات الإرهابية وعصابات المرتزقة الأفريقية ” .

وفى ختام بيانه ، دعا المجلس الإجتماعي لقبائل سبها المجلس الرئاسي إلى التوقف عن إشعال الفتن وأن يتقي الله فى نفسه وأن يسرع فى إنجاز المطلوب منه حتى تتجه البلاد نحو مرحلة الإستقرار عبر صناديق الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية ، وذلك بحسب نص ذات البيان .

يشار إلى أن المنطقة العسكرية الغربية بإمرة ” لواء ” أسامة جويلي ، كانت قد أصدرت بياناً رفضت فيه العملية العسكرية للجيش فى الجنوب معتبرة إياها فرضاً لأمر واقع جديد وإجهاضاً للحلول السياسية للأزمة الليبية .

المرصد – متابعات