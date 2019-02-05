ليبيا – ناقش رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين والوفد المرافق له أمس الإثنين مع ممثلين عن غرفة التجارة الأمريكية بمقر الغرفة بالعاصمة واشنطن سبل التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي.

المشري طالب بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة بعودة الشركات الأمريكية للعمل في ليبيا وتفعيل الاستثمارات ، مؤكداً أن وجود شريك اقتصادي قوي كالولايات المتحدة سيقطع الطريق أمام التدخلات السلبية في الملف الليبي وسيعود بالمنفعة على البلدين.

وبدورهم، شدد ممثلوا غرفة التجارة الأمريكية على أن ليبيا مكان جيد للاستثمار ، مبدين تخوفهم من عدم استقرار الوضع الأمني والسياسي ، وطالب ممثلوا غرفة التجارة الأمريكية بفتح قناة تواصل مباشرة مع مجلس الدولة للتنسيق بشأن التعاون المشترك في هذا المجال.