ليبيا – التقى عميد بلدية سرت مختار المعداني برفقة عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة البنية التحتية غيث عبدالله أمس الإثنين مع مدير ادارة الاتصالات بشركة هاتف ليبيا المهندس حسام النايف ومدير ادارة تقنية المعلومات المهندس فؤاد ابوستة.
اللقاء تناول بحسب المكتب الغعلامي التابع للمديرية خطط الشركة لتطوير وتجهيز مقسمات شركة هاتف ليبيا في بلدية سرت وسبل مساهمة البلدية في مد يد العون للشركة لتقديم خدماتها بالشكل المطلوب
وحضر اللقاء مدير منطقة اتصالات الخليج علي سوالم ومدير مكتب سرت بشركة هاتف ليبيا احمد يوسف.