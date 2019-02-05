ليبيا – أهاب رئيس الأركان العامة ورئيس الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى الفريق عبدالرزاق الناظوري في قراراً له أمس الإثنين بمسؤولي الأجهزة والإدارات الأمنية بالغرفة ذات الإختصاص الضبطي بتنفيذ مراحل الضبط الإداري والقضائي المباشر في أي من الوقائع التي ينظمها إختصاصهم النوعي.

الفريق الناظوري طالب في قراره والذي تلقت المرصد نسخة منه مسؤولي الأجهزة والإدارات الأمنية بالغرفة بالإبلاغ في حال واجهتهم مشاكل في مراحل تنفيذ الضبط لأي سبب كان،مشيراً إلى أنه سيتم إتخاذ إجراءات التنفيذ بالتنسيق مع الغرفة في حال وجود مشاكل مشدداً في الوقت ذاته على عدم إهمال أي إجراء مهمها كانت الأسباب.

وقال الناظوري في قراره مخاطباً المسؤولين:”إن إصباغ الشرعية على الشكاوى والإحالة للنيابة العامة والتنفيذ هي مراحل أولى تباشر بمعرفتكم ويضل تدخلنا لاحقاً لهذه المرحلة والمتعلق فقط بالدعم في حال العجز عن التنفيذ”.