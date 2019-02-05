ليبيا – بناءً على بلاغ من الإدارة العامة للجمارك ومكافحة ميناظ جمارك الخمس ، تمكنت سلطات الميناء اليوم الثلاثاء من ضبط شحنة مدرعات وعربات رباعية الدفع قادمة من تركيا .

وقال مصدر من الميناء فى حديث لـ المرصد بأن الشحنة تتكون من 9 سيارات هجومية مصفحة من نوع ” تيوتا سيراليون ” مع مدرعات قتالية مدرعة تركية الصنع .

وأكد بأن الشحنة قادمة من أحد الموانئ التركية بدون أي مستندات أو جهة تسليم شرعية محددة فى ليبيا كوزارة الدفاع او الداخلية الأمر الذي يعني بأنها موردة لصالح إحدى المليشيات أو المجموعات المسلحة المجهولة مالم يثبت عكس ذلك .

ويأتي ضبط هذه الشحنة عقب أسابيع قليلة من ضبط سلطات الميناء لأطنان من الأسلحج والذخيرة القادمة من تركيا إلى أطراف فى ليبيا لم يكشف عنها النائب العام ولا المجلس الرئاسي الذي وعد بفتح تحقيق .

المرصد – خاص