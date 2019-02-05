ليبيا – عقدت وحدة دعم وتمكين المرأة التابعة للمجلس الرئاسي اليوم الثلاثاء وبمشاركة وحدة تمكين المرأة في بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا اللقاء التنسيقي الاول لسنة 2019 مع المجتمع الدولي.

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نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز قالت وفقاً لتغريدة نشرتها البعثة الأممية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” إن هذا الحدث يعد هام في تاريخ المرأة الليبية و يمثل إقراراً من السلطات الليبية بالدور الحاسم الذي تؤديه المرأة في بناء الدولة والتنمية وصنع السلام في جميع أنحاء البلاد.

وحضر اللقاء عدد كبير من الرسميين الليبيين وممثلين عن منظمات الامم المتحدة والمجتمع الدولي.