مصر – أثارت الفنانة هنا الزاهد جدلاً كبيراً بعدما أعلنت، عبر حسابها الخاص على إنستغرام، عن اختفاء كلبها “الجيرمن شيبرد” وصرف مكافاة 10 آلاف جنيه لمن يجده، وتفاعل الكثير مع ما نشرته، كما اعاد عدد من الفنانين نشر صورة الكلب، ومنهم نيللي كريم .

لكن هنا فجرت مفاجأة عندما أكدت أن الكلب المفقود لا تملكه، لكنه ملك صديقتها المقربة والتي لا تعلم إذا كان كلبها قد تعرض للسرقة أم ضل الطريق، موضحة أنها حاولت مساعدتها من خلال نشر صورة الكلب عبر حسابها على إنستغرام والذي يتابعه مئات الآلاف .

وأضافت هنا أن البعض اعتقد أنه كلبها، ولكن ليس كذلك بل كلبها من نوع ولون مختلف، وتمنت عودته إلى صديقتها .

من ناحية أخرى ، تستعد الزاهد لخوض سباق الدراما الرمضاني القادم من خلال مسلسل “الواد سيد الشحات”، وتتعاون من خلاله مع أحمد فهمي .