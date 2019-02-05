ليبيا – تسبب القصف الفرنسي لبعض فلول المعارضة التشادية المهزومة فى ليبيا بعد دخولها أراضي تشاد يوم أمس الأحد فى ورطة وحرج لتيارات ليبية بعينها ووسائل إعلام محلية وعربية تورطت كالعادة فى حملة تضليل حول حقيقة مايجري في الجنوب خدمة لمصالح متقاطعة إلتقت على نفس الهدف ألا وهو عرقلة الجيش الليبي في تحقيق أهدافه .

اليوم الإثنين ، باريس تفاجئ العالم وتعلن تدمير رتل تشادي منسحب من ليبيا مكون من 40 عربة جرى تدميرها بطلب تدخل عاجل من حكومة الرئيس التشادي إدريس ديبي وفقاً لبيان رسمي صادر من الجيش الفرنسي يثبت بما لايدع مجالاً للشك هوية المجموعات التي يقاتلها الجيش الليبي وقتلت أربعة جنود ليبيين يوم الجمعة الماضية بينما يحاول ليبيون آخرون تصوير ما يجري على أنه نزاع قبلي عرقي !

قناة الجزيرة القطرية ، إنخرطت كالعادة فى حملة تضليل شعواء ولكنها لم تخلوا هذه المرة من لغة تخفي ورائها قلقاً قطرياً رسمياً لعل مبعثه أن زعيم هذه المعارضة المتمردة ” تيمان آرديمي ” يقيم على بعد كيلومترات قليلة من قصر الوجبة حيث الديوان الأميري على شواطئ الدوحة بينما تبتلع رمال الصحراء عناصره فى جنوب ليبيا .

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مراراً وجهت أنجامينا إتهاماتها الصريحة وعلى أعلى المستويات للدوحة بدعم وتمويل المعارضة التشادية لزعزعة إستقرارها إنطلاقاً من الأراضي الليبية حتى نفذ صبرها وأعلنت فى أغسطس 2017 قطع علاقاتها مع الدوحة وطرد سفيرها من تشاد .

ولد آرديمي فى شمال شرق تشاد سنة 1955 وتدرج فى حياته العملية حتى شغل منصب مدير مكتب الرئيس التشادي إدريس ديبي قبل ان ينشق عنه ويقود تمرداً سنة 2008 كاد من خلاله اسقاط نظام ديبي بوصول قواته الى مشارف القصر الجمهوري فى انجامينا لولا تدخل كل من باريس وطرابلس لصالح النظام التشادي ضد التمرد .

غادر آرديمي البلاد بعد هزيمته وإستقر به المقام فى العاصمة القطرية الدوحة التي دخلت على خط المفاوضات بدعوى حسن نوايا لم تكن صادقة ، قبل ان يعيد أنشطته بعد سنة 2011 الى اليوم مستغلاً وحلفائه الفوضى والفراغ الحاصل فى ليبيا .

فى أبريل الماضي قالت صحيفة الوحدة التشادية الناطقة بالفرنسية والمقربة من الحكومة أن عدد المعارضين التشاديين داخل مختلف مناطق أراضي جنوب ليبيا بلغ حينها 11,000 رجلاً موزعين على ستة حركات مسلحة إنضوى أغلبها تحت ” المجلس العسكري لإنقاذ الجمهورية ” بقيادة آرديمي وهي أحد اكثر المليشيات التشادية تسليحاً وعدداً وتعرف اختصاراً بفصيل ( CCMSR ).

اليوم بعد القصف الفرنسي لم يعد خافياً تواجد هذه المليشيات المتمردة فى ليبيا وقد عُثر على شعارتها وشاراتها فى موقع الغارات الفرنسية شمال تشاد كما عُثر عليها فى السابق بمدينة سبها وغيرها من مناطق الجنوب كما أن كافة المعلومات تشير إلى أن القائد العام لهؤلاء ” محمد حكيمي ” يقود القال بنفسه فى الجنوب .

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أما فى مرزق وبعض المناطق المحيطة ، تحاول قلة ثرية ومتورطة من داخل قبيلة التبو تصوير مايجري على أنه حرب إبادة عرقية وهو الأمر الذي تلقفته قناة الجزيرة وأشباهها من قنوات وصحف محلية فى ليبيا وقامت بتضخيمه فى حملتها التي قوبلت بسخرية واسعة على وسائل التواصل الإجتماعي وهي الحملة ذاتها التي إنخرط فيه المفتي الصادق الغرياني .

حملة أعادت للأذهان حملة الجزيرة رفقة آخرين عن ” أطفال قنفودة ” الذين لم يكونوا سوى حفنة من متطرفي تنظيم شورى بنغازي المتحالفين مع داعش فيما لا تنكر فلول المعارضة بنفسها تواجدها في العمق الليبي لزعزعة نظام أنجامينا كما جاء في تسجيل لمحادثة تحصلت عليها المرصد للمعارض ” سليمان أوبسيكمي ” حول أحداث جرت قبل أشهر في سبها .

إلا أن أطرافاً وطنية أخرى لها وزنها داخل قبيلة التبو لا تتوافق مع هذه الرؤية وترى بضرورة فك الإرتباط مع التشاديين سواء المنحدرين من ذات القبيلة أو قبائل القرعان التشادية وغيرها كما تطالب بضمانات تضمن عدم تعرضها لإي ردة فعل بسبب ما ألحقته بها هذه القلة من ضرر عبر تحالفهم مع التشاديين ومشاركتهم فى نهب مناجم الذهب وغيره من الأفعال التي تمكنوا خلالها من جمع مبالغ طائلة .

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ولم يعد إنكار وجود هذه العناصر في ليبيا يجدي نفعاً ، ففي 9 يناير الجاري وحتى قبل إنطلاق عملية الجيش في الجنوب بأسابيع لقي 4 متمردين مصرعهم في حي الثانوية الواقع في قلب مدينة سبها على يد شباب الحي بعد تسللهم إلى الحي وحينها لم تلقى هذه الحادثة إهتمام من يدعي اليوم بأن مايجري حرب إبادة عرقية ضد مكون ليبي أكد الجيش بأنه لن يتعرض لأي سوء بدليل عدم التعرض التبو فى سبها بعد سيطرته عليها لأي نوع من أنواع الإبادة أو التضييق بعكس مايتم الترويج له فى مناطق أخرى لم يدخلها بعد .

وعن سبب إستماتة المفتي وبعض الإطراف السياسية الليبية على تجيير هذه المعركة وإظهارها على أنها نزاع عرقي هو أن هذه الأطراف تنظر إلى المرتزقة التشاديين وكأنهم جيش إحتياط يتم جمعه كل مادعت الحاجة الحاجة لمهاجمة الجيش الليبي والمرافق النفطية ، وليس خافياً بأن هؤلاء المرتزقة كانوا وقوداً لكل حروب المتطرفين فى البلاد وسقط منهم المئات وقتلوا فى المقابل مواطنين وجنود ليبيين فى عقر بلادهم .

ولم يعد سراً أيضاً أن المفتي الغرياني وجماعة الإخوان المسلمين وحزب العدالة والبناء الذي ترجم مواقفه من خلال رئيس مجلس الدولة خالد المشري وبقايا الجماعة الليبية المقاتلة ووسائل إعلامهم هم رأس الحربة فى مشروع التشكيك فى أهداف العملية العسكرية بالجنوب حتى أن بعض الأطراف إتهمتهم بالتأثير على رؤية المبعوث الاممي غسان سلامة حول العملية قبل أن ينتبه ويتراجع عن تصريحاته فيما أصدر النائب العام فى طرابلس أمر قبض على قادة كل هؤلاء المتمردين الدخلاء حتى قبل هذه الحرب وكان عبدالحكيم بلحاج وإبراهيم جضران على رأس المطلوبين من الجانب الليبي .

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كما أنه ليس خافياً على أحد تحالف الأذرع العسكرية لهذه الجماعات قبل وبعد مشروع الوفاق مع المعارضة التشادية وتوظيفها لها فى كل النزاعات بدءً من فجر ليبيا مروراً بمجزرة براك الشاطئ ، وصولاً إلى آخر هجوم على الموانئ النفطية وهو ما أثبتته وثائق عثرت عليها قوات الجيش بمقر فى سبها .

خلال سنة 2016 أعلنت قوات ” عملية البنيان المرصوص ” الحرب على داعش فى سرت وللمفارقة قد لاقت هذه العملية ترحيباً واسعاً من مختلف أطياف المجتمع والأطراف الفاعلة وعلى رأسها قيادة الجيش كون العدو واحدٌ لكل الليبيين بغض النظر عن أي إعتبارات أخرى ، ولكن فى هذه الحرب بالجنوب يأبى الإسلام السياسي إلا أن يشذ عن القاعدة الوطنية ويغرد بعيداً عن المجتمع ومصالحه وأهدافه العليا منسلخاً من أي قيم لأجل رؤيته العقيمة للدولة والحكم والسلطة ضمن خارطة تحالفاته المشبوهة ، ذلك لأنه لا يرى فى هذه القوات التشادية المعتدية خطراً متعاظماً طالما كانت عدواً لخصمه ممثلاً فى مؤسسة الجيش الليبي وقيادته من أسفل الهرم إلى أعلاه مهما كان الثمن ، حتى وإن كلف ذلك ليبيا إجتياح الجيش التشادي وحلفائه الجدد فى تل أبيب للجنوب الليبي بهدف إجتثاث هذه العصابات .

المرصد – خاص