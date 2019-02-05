تونس – وقعت الحكومة التونسية والمؤسسة الدولية لتمويل التجارة، التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اتفاقية ضمان وتمويل بقيمة 154 مليون دولار.

وسيخصص القرض، لتمويل واردات الشركة التونسية للكهرباء والغاز، من الغاز الطبيعي، وفق مؤتمر صحفي بتونس، الثلاثاء، لزياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، وهاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية لتمويل التجارة.

ويندرج القرض، ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة في أبريل/نيسان الماضي للفترة 2018 – 2020 بقيمة تمويل إجمالية 1.5 مليار دولار.

وقال العذاري في تصريح للصحفيين، إن “القرض منح بشروط تفضيلية، إذ لا تتجاوز نسبة فائدته 2 بالمائة”.

الأناضول