ليبيا – أعلن المطلوب للنائب العام إبراهيم جضران المدرج على قائمة عقوبات مجلس الامن والولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء بأنه سيواجه وحدات القوات المسلحة في الجنوب ، مدعياً بأن هذه الخطوة تأتي لنصرة قبائل التبو ضد وحدات المعارضة السودانية .

جضران أضاف في تسجيل صوتي بأن الوقوف على الحياد بشأن ما يحدث في الجنوب هو خيانة للوطن على حد زعمه ، مطالباً قبائل التبو بالوقوف معه لمنع ما وصفه بـ”عودة عقارب الساعة للوارء وحكم العسكر” .

وأكد المطلوب للنائب العام على خلفية قضايا تتعلق بالاستعانة بالمرتزقة خلال هجماته على الهلال النفطي بأن الجميع سيتجرع من نفس الكأس في إشارة منه للعمليات العسكرية ضد الجماعات الإرهابية في بنغازي ودرنة وضد المجرمين والمرتزقة في الهلال النفطي إذا تقاعسوا عن مواجهة القوات المسلحة في الجنوب .

وإتهم الجضران وحدات الجيش باستعمال مرتزقة من تشاد والسودان في معارك الجنوب على حد زعمه ، معتبراً أن معارك القوات المسلحة ضد المعارضة التشادية في الجنوب هي استهداف لمكون التبو حسب قوله .