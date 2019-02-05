ليبيا – أعلن المجلس الرئاسي إدانته لما أسماه التصعيد العسكري الذي يحدث هذه الأيام في بعض مناطق الجنوب الليبي، والتي قال بأن آخرها كان القصف الجوي الذي تعرضت له مدينة مرزق وضواحيها، وتسببت في اضرار مادية و ترويع للمواطنين الأبرياء وإصابة أعداد منهم.

وفى بيان أصدره مساء الاربعاء وتلقت المرصد نسخة منه ، دعا الرئاسي إلى التوقف الفوري لمثل هذه الأفعال حفاظاً على السلم الأهلي وحقنا للدماء، آملاً أن تسود لغة العقل والحكمة وأن تتوقف هذه الأعمال التي قال بأنها تحبط آمال الليبيين في تحقيق الإستقرار ، فى إشارة منه لعملية الجيش فى الجنوب .

وأضاف : ” إن مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله والجريمة المنظمة والقضاء على الدخلاًء والمرتزقة الذين دنسوا أرضنا هو هدفنا جميعاً ولا تنازل عنه، ولكنه لا يتحقق بالاندفاع نحو حلول عسكرية تهدد أمن المدنيين وحياتهم ، بل علينا توحيد الجهود والتنسيق من خلال عمل مدروس منظم وشامل، وترتيبات أمنية موحدة ” .

وإعتبر الرئاسي أن هذه التصرفات ستعيد البلد إلى الوراء وهي على أبواب حل الأزمة عبر توحيد المؤسسات واجراء الانتخابات حتى تجتاز المحنة وتصل إلى بر الأمان.

وختم الرئاسي بيانه قائلاً : ” إن الجنوب يمثل أهمية بالغة لإستقرار ليبيا، لا يجب أن يصبح ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو يكون مدخلاً للفتنة بين مكوناته الاجتماعية والثقافية، وهذا ما لن نسمح بحدوثه أبداً “.

المرصد – متابعات