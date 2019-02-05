روسيا – أكد رئيس مجموعة “Aeronet” العلمية الروسية، سيرغي جوكوف، أن روسيا ستطلق خدمة التاكسي الطائر على أراضيها عام 2030.

وقال جوكوف: “تعمل مجموعتنا في روسيا على تطوير مركبات التاكسي الطائر بقدرات وتقنيات محلية. نراقب أكثر من 117 مشروعاً حول العالم لتطوير هذا النوع من التقنيات، ونسعى لتطوير مركبات متطورة قادرة على نقل الركاب بشكل ذاتي، والإقلاع من مدارج قصيرة، أو بشكل عامودي لتكون مناسبة للعمل داخل المدن والتجمعات السكنية”.

وأضاف جوكوف قائلا: “هدفنا تطوير مركبات كهربائية طائرة بتقنية Evtol، تقلع وتهبط عاموديا، ننافس بها مركبات أوبر التي ستطلقها عام 2021، ومركبات Airbus التي ستنطلق عام 2023. لقد وضعنا خطتنا للعشر أعوام المقبلة، لكن من الممكن أن ننتهي من بنائها قبل انتهاء المدة”.