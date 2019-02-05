ليبيا – إلتقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمجلس النواب عبدالسلام الحاسي أمس الإثنين وكيل عام وزارة الصحة سعد عقوب.

هيئة الرقابة أشارت وفقاً لمكتبها الإعلامي إلى أن وكيل عام وزارة الصحة قام بتسليم نسخة من تقرير حول خدمات وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة خلال عام 2018 لرئيس الهيئة.

وصرح وكيل عام وزارة الصحة بأن التقرير يشمل نشاط الوزارة والخطة المستقبلية والمشاكل التي تواجه الوزارة والحلول المقترحة.

وتقدم رئيس الهيئة بالشكر لعقوب على هذه الخطوة التي سوف تساعد الهيئة في متابعتها لقطاع الصحة والإستعانة بها في إعداد التقرير السنوي فيما يخص قطاع الصحة.

كما أوضح وكيل عام وزارة الصحة بأن الوزارة تسعى لتوفير أدوية الأمراض المستعصية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وبالفعل تم وصول بعض الشحنات لتوزيعها على مناطق ليببيا.