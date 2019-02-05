روسيا – أعلنت شركة “روس نفط” أكبر منتج للنفط في روسيا، أن صافي أرباحها قفز خلال 2018 بواقع 2.5 مرة وبلغ 549 مليار روبل، مدعومة بارتفاع أسعار الخام في الأسواق العالمية.

وذكرت “روس نفط” أن أرباحها قبل حسم الفوائد والضرائب والإهلاك صعدت بنسبة 48.6% إلى 2.08 تريليون روبل.

وأفادت بأن مبيعاتها خلال 2018 ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 37% إلى 8.238 تريليون روبل، فيما سجلت نسبة الصعود عند تقييم المبيعات بالدولار زيادة قدرها 25.7% وبلغ إجمالي المبيعات 133.7 مليار دولار.

وعزت “روس نفط” نمو الإيرادات إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، فضلا عن زيادة الإيرادات من مشاريع الشركة الدولية (44%).

وعقب الإعلان عن النتائج المالية قفز سهم “روس نفط” في بورصة لندن بأكثر من 3% ليبلغ 6.41 دولار، فيما ارتفع في بورصة موسكو بنسبة 2.75% إلى 422.3 روبل.

المصدر: وكالات