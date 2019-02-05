تركيا – اوضح رئيس شركة المنتجات البحرية في ولاية موغلا عارف ياليلي إن قناة داليان تنتج سنويا نحو 600 طن من أسماك البوري، تُصدر نصفها إلى مصر وسوريا.

وأضاف ياليلي في حديث للأناضول منذ عام 1971 وشركتنا تعمل في مجال صيد الأسماك في قناة داليان جنوب غربي تركيا.

وأوضح أن القناة المشهورة بمعالمها التاريخية وشواطئها السياحية، تتمتع بثروة سمكية كبيرة، نظرا لكونها نقطة التقاء المياه العذبة بمياه البحر.

وعن طبيعة العمل اليومي في القناة، أشار ياليلي إلى أنه عقب انتهاء عملية الصيد، تتم تعبئة الأسماك ونقلها للسوق المحلي في المدينة والمناطق المجاورة.

وأضاف: نهدف إلى توفير أسماك بأسعار اقتصادية للمواطن المحلي، ونصدر البقية إلى خارج البلاد.

ولفت إلى أن الشركة تصدر بشكل منتظم نصف منتجاتها البحرية إلى مصر وسوريا، نظرا لوفرة الانتاج.