وذكرت الشرطة أن “القنبلة عرضها 3 بوصات (8 سم)، وكانت مغطاة بالطين، وبوضع غير مستقر، إذ كان صمام الأمان مسحوبا فيها، لكنها لم تنفجر”.

وبحسب صحيفة “تلغراف” البريطانية، اكتشفت القنبلة في مصنع “كالبى” لرقائق البطاطا في مقاطعة ساي كونغ الشرقية، السبت، حيث أبطل خبراء مفعولها بنزع فتيلها.

وقال مفتش الشرطة ونغ هو هون إن “جميع المعلومات ترجح أن القنبلة كانت ضمن شحنة من البطاطامصدرها فرنسا”.

وبثت شرطة هونغ كونغ على حسابها في “تويتر”، مقطعا مصورا يظهر عملية إبطال مفعول القنبلة عبر استخدام تقنية إطلاق المياه بالضغط العالي.

ويعتقد أن القنبلة استخرجت من باطن الأرض عن طريق الخطأ مع محصول البطاطا، الذي جُمع من أحد الحقول الزراعية في فرنسا، قبل تصديره.

ونقلت الصحيفة عن دايف ماكري، المؤرخ العسكري في جامعة هونغ كونغ، قوله: “من المحتمل أن تكون القنبلة قد تركت هناك أو سقطت من الجنود أثناء الحرب”.

لكن هذه هي المرة الأولى التي يعثر فيها على قنبلة في شحنة بطاطا.