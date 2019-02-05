ليبيا – تفقدت لجنة تحديد احتياجات المرافق الصحية الواقعة في المنطقة الجنوبية مخازن جهاز الإمداد الطبي فرع فزان في خامس أيام زياراتها التفقدية للمستشفيات والمراكز التخصصية والصحية بمدن ومناطق الجنوب.

رئيس اللجنة الطاهر عبد العزيز سليمان قال وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لصحة الوفاق إن هذه الزيارة تأتي للإطلاع على مدى توفر الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المخازن والتأكد من سلامتها وطريقة حفظها وتخزينها إلى جانب الإطلاع على تاريخ صلاحيتها.

وفي سياق متصل توجهت اللجنة إلى واحة تراغن الواقعة في الجنوب الغربي من ليبيا لزيارة مستشفى “تراغن العام” بهدف الاطلاع على سير العمل داخل المستشفى وتحديد احتياجاته .

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

ووفقاً لما جاء في تقييم رئيس اللجنة فإن مستشفى تراغن يمثل نموذجاً جيد للمستشفيات الليبية القابلة للتطوير والتي يمكن استغلالها في توطين العلاج بالداخل.

يذكر أن اللجنة المشكلة بقرار من وزير الصحة رقم 33 لسنة 2019 مازالت تواصل زياراتها للمرافق الصحية داخل مدن ومناطق الجنوب كما تضم في عضويتها كلاً من مدير إدارة المشروعات ومدير إدارة التفتيش والمتابعة ومدير إدارة الشؤون العلاجية ورئيس لجنة الشراء العاجل بالمجلس الرئاسي.