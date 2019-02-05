ولم يخسر “الشياطين الحمر” أيا من المباريات العشر التي خاضها تحت إشراف المدرب الجديد غونار سولسكاير، الذي تولى مهامه في ديسمبر الماضي.

ولعب المهاجم البلجيكي من أصل كونغولي تحت قيادة سولسكاير لوقت أقل، مقارنة بالوقت الذي أتيح له في عهد مورينيو، إلا أنه أكد أن المدرب الجديد “أحدث تغييرا إيجابيا”.

وقال لوكاكو في تصريحات لقناة ” كنال +” الفرنسية: “أعضاء الفريق يبتسمون. كل شيء يجري على ما يرام. ينبغي علينا أن نستمر على هذا النحو، فنحن مستمتعون به”.

وأشار لوكاكو (26 عاما) إلى انقلاب في أداء المهاجم بول بوغبا، بعد وصول المدرب الجديد، إذ أحرز 6 أهداف في 9 مباريات، قائلا إن اللاعبين لاحظوا التغيير الكبير في مستوى زميلهم.

وتابع: “حاليا، يلعب الجميع في مستواهم، وهذا جديد. بول (بوغبا)، ماركوس (راشفورد)، وحتى أنا عندما ألعب أحاول أن أقدم شيئا للفريق..”.

وكان مانشستر يونايتد قد أقال مورينيو من منصبه في 18 ديسمبر الماضي، بعد سلسلة نتائج مخيبة للآمال في النصف الأول من الموسم الحالي.

وفوق النتائج السيئة، كان علاقة متوترة تجمع المدرب البرتغالي مع لاعبين بالفريق، مما دفع عدد منهم إلى التهديد بالرحيل عن أولد ترافورد في حال بقائه، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية.