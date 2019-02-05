ليبيا – قام مدير الإدارة العامة للأمن المركزي التابع لداخلية الوفاق أمس الاثنين بزيارة تفقدية لفرع الإدارة بجنزور.

الزيارة تأتي بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق ضمن الجولة التي يقوم بها مدير الإدارة العامة للأمن المركزي للإطلاع على سير العمل داخل فروع الإدارة للوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجهها.

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ومن جهة أخرى، قام مدير الإدارة بزيارة لمكتب مكافحة الجريمة المنظمة فرع المنطقة الغربية التابع للإدارة إطلع خلالها على سير العمل داخله والوقوف على المشاكل والمعوقات التي تواجهه وإيجاد الحلول الناجعة لحلحلتها.

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