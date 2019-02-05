ليبيا – خلال هذا الأسبوع أدلى رئيس الأركان العامة اللواء عبدالرحمن الطويل ، بتصريحات بارك فيها عملية الجيش فى الجنوب ضمنياً ، تصريحات قوبلت بترحيب من أطراف عدة وبرفض كالعادة من تيار الإسلام السياسي فيما ذهب البعض إلى ترجمتها على أنها قبول من الرئاسي ورئيسه بالعملية .

يوم أمس الأول عاد رئيس الرئاسي فائز السراج إلى طرابلس قادماً من لندن فى زيارة لم يرشح حولها الكثير سوى أن المؤكد هو عقده إجتماعات بحضور مستشاريه مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله وعدد من المسؤولين الأجانب تطرقت للوضع فى الحنوب لاسيما بعض رفض صنع الله صراحة بسط الجيش لوفوذه على المرافق النفطية الجنوبية .

تصريحات صنع الله التي أدلى بها من لندن عن رفضه تشغيل حقل الشرارة لأسباب وُصفت بغير المبررة ونيته تشكيل قوة جديدة بتكلفة عشرة ملايين دولار لتأمين الحقل إضافة لمهاجمته كل من باريس وروما الأمر الذي إعتبره البعض إنحيازا تاماً لبريطانيا التي يعمل سفير السابق مستشاراً له ، بل وحتى بتدخله فى العمل العسكري عبر رفض عملية الجيش جنوباً كان كل ذلك بمثابة إشارات أكثر وضوحاً عن كيف يمكن للرجل إستغلال منصبه ويمثل إجابة عن سبب إصراره على إستمرار أزمة الحقل لكي يتم توظيفها فى طريق آخر غرضه سياسي ، وفقاً لعريضة صادرة ضده من عدد من النشطاء والسياسيين والدبلوماسيين .

اليوم الثلاثاء ، أكد مسؤول رفيع جداً من المجلس الرئاسي فى حديث لـ المرصد بأن السراج قد إتخذ قراره بوقف عمل الجيش فى الجنوب عبر مسارين ، الأول هو التصعيد الإجتماعي والإعلامي ضد العملية أما الثاني فهو مسار عسكري تحت غطاء أزمة حقل الشرارة .

يؤكد ذات المسؤول بأن الخطة التي عاد بها السراج من لندن عقب إجتماعاته هناك ترتكز على تكليف المنطقة العسكرية الغربية التابعة للرئاسي بقيادة ” لواء ” أسامة جويلي بالتوجه إلى حقل الشرارة كقوة دعم لمنطقة عسكرية جنوبية سيتم تشكيلها من قبل الرئاسي لاحقاً .

صباح اليوم الثلاثاء وبالتزامن مع هذه التأكيدات ، أصدرت الغربية العسكرية بإمرة جويلي بياناًمفاجئ جاء متناقضاً تماماً مع تصريحات رئيس أركان هذه المناطق العسكرية ألا وهو اللواء الطويل وكأنه تمهيد لأمر ما ، حيث إتهمت الغربية الجيش بفرض الأمر الواقع فى الجنوب وتخريب الحلول السياسية والإستعانة بالمرتزقة وقصف بلدات مرزق وغدوة وهو الجيش ذاته الذي وصف الطويل مهمته بالنبيلة غير أن الإنقسامات السياسية ألقت بظلالها عليه .

فى وقت لاحق من اليوم الثلاثاء علمت المرصد بأن الفريق علي كنه إنتقل جواً بواسطة طائرة تابعة للرئاسي من حقل الشرارة فى أوباري إلى طرابلس تمهيداً لإصدار قرار محتمل له يتولي بموجبه المنطقة العسكرية الغربية .

ويأتي هذا الطرح متوائماً تماماً مع ما دعا له عضو جماعة الإخوان المسلمين رئيس مجلس الدولة خالد المشري عن ضرورة تكليف آمر للمنطقة العسكرية الجنوبية للوقوف فى وجه حملة الجيش هناك على أن يتم تدعيمه بقوات من المنطقة الغربية إذا دعت الحاجة لذلك .

ومن جهته نقل الصحفي محمود المصراتي تأكيدات عن مصدر مسؤول فى المصرف المركزي بطرابلس تسييل السراج لمبلغ مالي يفوق 150 مليون دينار منه مابين 50-70 مليون خصصت بموافقة المحافظ الصديق الكبير للمنطقة العسكرية الغربية لتغطية عملها خلال هذه الفترة ، وإتصلت المرصد بمسؤول إعلامي فى المصرف لتأكيد أو نفي هذا الأمر لكنه رفض التعليق على الموضوع .

قبل أيام قال رمضان زرموح رئيس لجنة الترتيبات الأمنية التابعة للرئاسي بأن تنفيذ الترتيبات فى جنوب العاصمة لازال متعطلاً لأن المنطقتين العسكرية الغربية وطرابلس تفتقران إلى التمويل الإمكانيات اللازمة إضافة لعدم إمتلاكهما عناصر عسكرية للقيام بهذه المهمة ، وهو الحديث ذاته الذي أكده وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا مطلع الشهر الماضي .

وفى الأثناء ، كثفت قوات الجيش من عملها ضد المعارضة التشادية فى الجنوب وأكد مسؤول فى غرفة عمليات الكرامة مقتل قرابة 100 متمرد منذ إشتباكات الجمعة الماضية فى جنوب سبها بينما تقول أطراف من قبيلة التبو بأن قبيلتهم تتعرض لإبادة عرقية فى الوقت الذي لم يثبت فيه مقتل أيّ منهم فى هذه الإشتباكات التي إقتصرت خسائرها فى طرف التشاديين .

أحداث تسارعت اليوم الثلاثاء ، كان آخرها حتى منتصف اليوم بظهور المطلوب للنائب العام إبراهيم جضران آمر حرسات المنشآت التابعة لدفاع الوفاق فى تسجيل صوتي دعا فيه قبائل التبو للإلتحام معه بهدف التصدي للجيش فى الجنوب ، هو جضران ذاته المدرج على قوائم العقوبات الدولية والمحلية بتهمة جلب المرتزقة التشاديين وتجنيدهم والقتال بهم ومهاجمة البنى التحية النفطية .

ولم يختلف تصريح جضران كثيراً عن تصريح القيادي فى شورى وسرايا بنغازي المتحالفة مع المعارضة التشادية زياد بلعم ليبدوا المشهد بعد كل هذه المواقف والتصريحات والبيانات المضادة الصادرة من كيانات وأفراد وكأن تحالف ذو أوجه وأهداف مختلفة آخذ فى التشكل والتوحد على هدف واحد وهو مواجهة عمل القوات المسلحة فى الجنوب تحت شعار حماية الدولة المدنية ومناهضة العسكرة وما إلى ذلك .

وطيلة الأيام الماضية مارس الإسلاميون فى مجلس الدولة والمجلس الرئاسي ووسائل إعلامهم وفى مليشيات المجالس العسكرية المختلفة ضغوطاً على السراج لتحديد موقفه مما يجري فى الجنوب ، وهو الموقف الذي يبدوا أنه قد حسم فيه قراره بالحرب والتصعيد فى وقت لازالت تتهمه فيه عائلات 141 ضحية من ضحايا مجزرة براك الشاطئ مسؤولية هذه المجزرة.

المرصد – خاص