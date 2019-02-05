ليبيا – تمكن أعضاء حرس جمارك مطار بنينا الدولي أمس الأول من ضبط مبلغ مالي كبير في إحدى الطائرات المتجهة إلى العاصمة التركية إسطنبول في محاولة لتهريبها للخارج.

مديرية جمارك بنغازي أشارت عبر مكتبها الإعلامي إلى أن المبلغ المضبوط يزيد عن مليون وأربعون ألف يورو مايقدر بـ65 ألف دولار.

وأكدت المديرية أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في عملية التهريب،لافتةً إلى أن مدير مديرية جمارك بنغازي العميد حافظ الشيخي تابع مع رئيس مركز جمارك مطار بنينا الدولي العقيد منصور الزوي التحقيقات بحضور عدد من المسؤولين داخل مطار بنينا.

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