انجلترا – شهدت قائمة أغنى 100 ناد لكرة القدم في العالم، التي كشفت عنها شركة التدقيق الدولية “Soccerex Football Finance”، مفاجأة كبيرة، بتصدر مانشستر سيتي القائمة وتراجع ريال مدريد.

وتم تدقيق الوضع المالي لأندية كرة القدم، بناء على عدة معايير، مثل: إجمالي قيمة الأصول، والأصول الثابتة، والأموال المتوفرة في حسابات الأندية، واستثمارات المالكين، وحجم الديون الصافية، وذلك وفقا لما نشره موقع “goal”.

وتصدر فريق مانشستر سيتي اللائحة، وفقا لهذه المؤشرات، بدرجة (4.21) وفقا لتقديرات الخبراء، وتلاه باريس سان جيرمان الفرنسي في المرتبة الثانية بدرجة ((3.84، اكتفى ريال مدريد بالمرتبة السادسة فقط بدرجة (2.67)، بينما لم يدخل فريق ليفربول الإنجليزي قائمة العشرة الأوائل، وجاء في المركز الحادي عشر بدرجة (1.83).

وفيما يلي قائمة أغنى 10 أندية في العالم وفقا لدراسة شركة التدقيق الدولية “Soccerex Football Finance”:

1- مانشستر سيتي (إنجلترا)، (4.21) درجة

2- باريس سان جيرمان (فرنسا)، (3.84)

3- بايرن ميونيخ (ألمانيا)، (2.67)

4- توتنهام هوتسبير (إنجلترا)، (2.66)

5- أرسنال (إنجلترا)، (2.43)

6- ريال مدريد (إسبانيا)، (2.38)

7- برشلونة (إسبانيا)، (2.05)

8- مانشستر يونايتد (إنجلترا)، (1.99)

9- يوفنتوس (إيطاليا)، (1.96).

10- تشيلسي (إنجلترا)، (1.89).

قائمة أغنى الأندية الروسية وفقا لدراسة شركة التدقيق الدولية “Soccerex Football Finance”:

29- زينيت بطرسبورغ (0.77) درجة

42- سبارتاك موسكو (0.59)

قائمة أغنى الأندية الأوكرانية وفقا لدراسة شركة التدقيق الدولية “Soccerex Football Finance”:الأندية الروسية

25- شاختيور دونيتسك (0.86) درجة

88- دينامو كييف (0.16).

يذكر أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يحتل المركز الأول في قائمة أغلى أندية العالم وفقا لمجلة “فوربس”.

واللافت أن فريق بورنموث الإنجليزي المتواضع حصل من حقوق البث التلفزيوني على عائدات بقيمة 144 مليون يورو، في الموسم (2017-2018)، أي أكثر مما حصل عليه ريال مدريد.

للتعرف بشكل مفصل على إجمالي قيمة أصول الأندية، والأصول الثابتة، والأموال المتوفرة في حساباتها، واستثمارات مالكيها، وحجم الديون الصافية، اضغط على الرابط التالي: مفاجأة كبيرة في قائمة أغنى أندية العالم لكرة القدم.

المصدر: “eurosport.ru”