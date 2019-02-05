لبنان – بعد ايام على انجابها طفلتها الثالثة، أهدت النجمة نانسي عجرم مولودتها الجديدة ليا كلي جميل لأغنية خاصة، طرحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبرت نانسي عن سعادتها بطفلتها الثالثة من خلال كلمات الاغنية الصادقة والنابعة من القلب، ونشرت كليب مميز تظهر فيه خلال حملها ويطير من حولها بالونات باللون الذهبي، الامر الذي نال اعجاب الالاف من متابعيها.

وعلقت نانسي على المقطع قائلة “كأنو هيدي الاحاسيس اول مرة عم عيشا وعم بشعر فيا، هديتي لطفلتي ليا”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع الذي نال اعجاب الالاف وانهالت عليه التعليقات التي اثنت على لطافة نانسي والخطوة الجميلة التي قاما بها من اجل طفلتها الثالثة.