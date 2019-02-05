فيينا – حققت البورصات العربية مكاسب شبه جماعية في نهاية تداولات الثلاثاء، مع تلقيها دعماً من أسهم البنوك القيادية، بعد إعلان غالبيتها عن توزيعات نقدية جيدة للمساهمين، على الرغم من هبوط أسعار النفط بالأسواق العالمية.

وبحلول الساعة (13:05 تغ)، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 1.01 بالمائة أو 63 سنتاً إلى 61.88 دولارا للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس” تسليم مارس/ آذار بنسبة 1.36 بالمائة أو ما يعادل 74 سنتاً إلى 53.82 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة مصر في صدارة الأسواق الرابحة، مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 2.55 بالمائة إلى 14733 نقطة، بدعم مشتريات المستثمرين المصريين.

وزادت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 1.21 بالمائة إلى 8623 نقطة، بدعم رئيس من صعود أسهم المصارف والمواد الأساسية القيادية.

وفي الإمارات، ارتفعت بورصة دبي بنسبة 0.54 بالمائة إلى 2542 نقطة، بدفع صعود أسهم العقار والاستثمار يتصدرها “إعمار العقارية” و”دبي للاستثمار”.

فيما زادت بورصة العاصمة أبوظبي بوتيرة أقل بلغت 0.18 بالمائة إلى 5137 نقطة، لتصعد نحو أعلى مستوياتها في أكثر من 4 سنوات، بدعم مكاسب أسهم البنوك يقودها.

وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، وزاد المؤشر الأول بنسبة 0.47 بالمائة إلى 5451 نقطة، فيما زاد المؤشر الرئيس هامشياً بنسبة 0.01 بالمائة إلى 4804 نقطة، وصعد المؤشر العام بنسبة 0.32 بالمائة إلى 5222 نقطة.

وصعدت بورصة البحرين بنحو 0.44 بالمائة إلى 1403 نقطة، بفضل مكاسب أسهم البنوك مع صعود سهمي “البحرين الوطني” و”الأهلي المتحد” بنحو 1.53 بالمائة و1.3 بالمائة على التوالي.

وارتفعت بورصة الأردن بنسبة 0.12 بالمائة إلى 1964 نقطة، مع صعود مؤشر القطاع المالي 0.28 بالمائة والخدمي بنسبة 0.01 بالمائة.

وأغلقت بورصة مسقط على ارتفاع طفيف بنسبة 0.07 بالمائة إلى 4169 نقطة، بدعم مكاسب أسهم قيادية مثل “عمانتل” بنسبة 1.56 بالمائة و”بنك نزوي” بنسبة 1.12 بالمائة و”إسمنت عُمان” بنحو 1.05 بالمائة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

مصر: بنسبة 2.55 بالمائة إلى 14733 نقطة.

السعودية: بنسبة 1.21 بالمائة إلى 8623 نقطة.

دبي: بنسبة 0.54 بالمائة إلى 2542 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.47 بالمائة إلى 5451 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.44 بالمائة إلى 1403 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.18 بالمائة إلى 5137 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.12 بالمائة إلى 1964 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.07 بالمائة إلى 4169 نقطة.